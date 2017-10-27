Експертиза: Дмитро Марьянов помер від втрати крові

За висновком фахівців в артиста стався розрив стінки лівої загальної клубової вени, який спровокував рясну крововтрату. Медики відзначають, що це вкрай нетиповий випадок. "Тромбоз повинен бути дуже масованим і дуже в короткий проміжок часу, тому що вени досить еластичні", - вважає лікар -флеболог Федір Шпаченко.

Однак у випадку Дмитра Марьянова хвороба отримала несподіваний поворот. Акторові встановили каву-фільтр - це спеціальне пристосування, що нагадує сітку, що затримує тромби, не підпускаючи їх до легеневих артерій і серця. Протягом року в ньому накопичувалися згустки крові. 15 жовтня сталася закупорка фільтра. В результаті під напором крові вена лопнула і сталася велика кровотеча, саме цим можна пояснити страшні болі, на які Дмитро скаржився перед смертю. "Говорячи простою мовою, фільтр закупорився, і кров просто не могла відтікати. Звідси розрив вени. І людина при такому розвитку могла втратити багато крові, в зв'язку з чим і помер", - вважає лікар Федора Шпаченко. Нагадаємо, Дмитро Марьянов помер 15 жовтня у віці 47 років.