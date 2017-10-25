Потап і Настя уже не разом (відеозвернення)

Зірки Настя Каменських і Олексій Потапенко оголосили про те, що їхній дует «Потап і Настя» тимчасово призупиняє спільну діяльність. Про це стало відомо з відеозвернення артистів, яке було опубліковано в YouTube. При цьому Каменських і Потапенко заявили, що наостанок представлять фанатам щось цікаве. Про те, скільки буде тривати взята ними «пауза», виконавці поки і самі не знають. Шанувальники дуету, звичайно, були шоковані і збентежені тим, що сталося.

Нагадаємо. дует «Потап і Настя» був заснований в Україні в 2006 році. Пісні для дуету пише Потапенко, він же виступає режисером і сценаристом кліпів колективу, яких за 11 років його існування було знято 28. Шанувальники підозрюють, що Каменських знаходиться в цікавому положенні. Співачка ніяк ці домисли не коментує.