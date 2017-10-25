Костянтин Меладзе вперше розповів про стосунки з Вірою Брежнєвою

Як повідав композитор, він і Віра Брежнєва таємно одружилися два роки тому. Церемонія пройшла в Італії, далеко від близьких і представників ЗМІ. Меладзе і його дружина навмисно вирішили не афішувати сімейний стан. «Ми це зробили по-простому, удвох. Намагалися нікого не напружувати і не робити з цього якийсь галас. Мені здається, це цілком природно, коли люди дбайливо ставляться один до одного, щоб не злякати своє щастя і залишити якийсь острівець нормального, людського життя», - розповів Меладзе.

Урочистий день пройшов для нього з Вірою просто і мило. «Вранці встали, пішли в мерію, вона була поруч з готелем. Нас розписав мер міста, і все. Ми пішли, посиділи в ресторані на березі моря. Шикарно просто. Гуляли, кайфували». При цьому один італійський кореспондент все ж влаштував фотополювання на молодят, але йому вдалося зробити тільки одну невдалу фотографію.

Костянтин з любов'ю говорив про свою дружину, назвав її надзвичайно небайдужою людиною і зазначив, що Брежнєва багато привнесла в його життя. «Вона багато в чому відкрила мені очі на якісь інші речі, набагато більш привабливі. Раніше я займався тільки музикою і кар'єрним ростом. Коли вона з'явилася в моєму житті, я почав подорожувати, кудись їздити, дивитися ... Немов виліз з підводного човна», - поділився Меладзе.