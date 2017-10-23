Джигарханян втік від молодої дружини

Днями відомий актор 82-річний Армен Джигарханян втік до лікарні від своєї молодої дружини 38-річної Віталіни Цимбалюк-Романівської і навідріз відмовився з нею спілкуватися. Пізніше в розмові з журналістами артист назвав дружину "монстром" і заявив, що вона бажає заволодіти його спадщиною, тому він хоче розлучитися. Крім того, він звинуватив законну дружину в бажанні подарувати йому дитину. На думку Джигарханяна, "тільки авантюрист" погодиться на такий крок у 80 років. Артист прекрасно розуміє, що не зможе виховувати свою дитину і швидше за все помре раніше, ніж спадкоємець досягне повноліття. Варто відзначити, що багато зірок вітчизняного кіно встали на сторону молодої жінки, яка більше 10 років була Армену Борисовичу не тільки вірною дружиною, а й другом, помічницею і нянькою. Колеги актора вважають, що одружившись на молодій, він прекрасно розумів свою вигоду, власне як і Віталіна мала меркантильний інтерес, виходячи заміж за глибоко літнього чоловіка.