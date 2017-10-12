68-річна Пугачова одяглася як дівчинка-кокетка

Примадонна завітала оцінити виставу корейця Ті Сик Кана. Елегантна чорна міні-сукня, оксамитовий помаранчевий піджак, високі чоботи, масивні прикраси - співачка вибрала стильний кокетливий образ. Доповнювали його елегантний клатч і масивні окуляри без діоптрій.

Цей стиль дівчинки 68-річній співачці дуже йде. Вона відмінно відчуває аудиторію. І оскільки йшла на розрахований для молодіжної аудиторії захід, то і одяглася відповідно.