Колишній чоловік Маші Распутіної помер за лаштунками шоу Шепелєва

Співачка багато років була в конфлікті з екс-чоловіком через дочку. Подробиці події розповів нинішній чоловік Распутіної Віктор Захаров. За його словами, 73-річний Віктор Єрмаков був присутній на записі телешоу Дмитра Шепелєва «Насправді». Він збирався розповісти якісь подробиці їхнього сімейного життя з Распутіною і наступного скандального розлучення, але Маша Распутіна відмовилася бути присутньою на зйомці і пішла з середини передачі. Після цього Єрмакову відмовили в гонорарі, і йому стало недобре просто за лаштунками.

За версією нинішнього чоловіка Маші Распутіної, Віктора Єрмакова на викликаній кареті швидкої допомоги перевезли в квартиру його співмешканки. По дорозі чоловік помер. Ймовірно, щоб відвести від себе усілякі підозри, редактори програми, за словами Віктора Захарова, подзвонили Распутіній додому, щоб та підтвердила: на зйомці колишній чоловік був живий і здоровий. Як відомо, запис програми «Насправді», а значить, і смерть Віктора Єрмакова, відбулися ще тиждень тому. Колишнього чоловіка Маші Распутіної вже поховали. Колишня дружина на похороні не була присутня.