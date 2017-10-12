Анфіса Чехова показала постільні фото після ранкового пробудження

Телезірка поділилася милими ранковими знімками.

«Коли твій друг-папарацці будить тебе на сніданок і несамовито клацає затвором айфона», - підписала серію фотографій Анфіса Чехова.

На них телеведуча, одягнена в мереживну комбінацію, ніжиться і дуріє в ліжку. Анфіса також поділилася своїми ранковими думками про щастя. «Людям властиво своє щастя весь час до чогось прив'язувати: до любові, грошей, кар'єри, дітей, різних приємних подій. ... А Щастя, це як внутрішній світ. Його можна і потрібно брати зсередини самого себе! Тоді мало що в світі зможе зробити тебе нещасним! Засмутити, здивувати, розлютити, розбурхати - може! Але при цьому внутрішнє відчуття щастя нікуди не дінеться!», - написала Чехова.

Нагадаємо, напередодні батько Анфіси Олександр Корчунов публічно висловився про свою дочку на програмі «Зірки зійшлися» і назвав Чехову аморальною. Він заявив, що Анфіса не допомагає йому фінансово, не провідує і думає тільки про багате життя. При цьому Корчунов підкреслив, що є інвалідом першої групи і заробляє гроші, працюючи простим кур'єром. Варто відзначити, що батьки Анфіси Чехової розлучилися, коли їй було чотири роки.

«Папаша - негідник! Свого часу кинув дружину і дочку, а тепер ще чогось просить!», «Звідки у татуся така впевненість, що йому хтось повинен допомагати? Діти не просяться народжуватися і, отже, за замовчуванням нічого не винні батькам. Інша справа, якщо це їх власне бажання і прагнення. Якщо таких немає, то питання теж до татка, а наскільки хорошим батьком ти був, що про тебе дочка знати не хоче?», - відреагували на новину користувачі.