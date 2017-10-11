Голлівудський кінопродюсер Харві Вайнштейн 25 років ґвалтував актрис

Харві Вайнштейн з дружиною.

У Голлівуді розгорівся гучний скандал навколо авторитетного голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна після того, як його звинуватили у численних сексуальних домаганнях. Вайнштейн - один з найвпливовіших людей в Голлівуді. Він є співзасновником кінокомпаній Miramax і Weinstein Company. Крім того, Харві - лауреат безлічі престижних премій, в тому числі, «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA. Він працював над такими сильними картинами, як «Банди Нью-Йорка», «Король говорить!», «Кримінальне чтиво», «Джанго звільнений» і іншими. Минулого тижня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося про те, що Харві схиляв до сексуальних дій молодих актрис і співробітниць його кінокомпанії, а потім «купував» їх мовчання обіцянкою просунути по кар'єрних сходах. Після цієї звістки 65-річний кінопродюсер заявив, що справді на протязі більше 25 років не контролював свою поведінку. «Те, як я поводився по відношенню до колег в минулому, принесло їм багато болю, і я щиро прошу за це вибачення», - сказав він.

На дії Харві першими поскаржилися актриси Ешлі Джадд і її колега Роуз МакГоуен. Пізніше до них приєдналися Гвінет Пелтроу, Ромола Гарай, Анджеліна Джолі, Азія Ардженто. Остання розповіла журналу The New Yorker про те, що продюсер змусив її займатися з ним оральним сексом, а потім сміявся над нею, коли вона плакала від жаху і приниження.

Як стало відомо, 11 жовтня, дружина обвинуваченого кінопродюсера дизайнер Джорджина Чапмен заявила, що розлучається з чоловіком. Громадськість і багато хто з колишніх колег Вайнштейна перебувають в шоці.