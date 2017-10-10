Розсекречено дієту, за якою худне Алла Пугачова

Примадонна естради Алла Пугачова у свої 68 років прекрасно виглядає. Її стрункій фігурі можуть позаздрити навіть молоді. Нова фотографія співачки в чорному вбранні, зроблена на тлі веж Кремля, просто вразила користувачів, адже на ній мама трьох дітей і бабуся знову схудла.

Секрет краси і стрункості Алли Пугачової журналістам розкрила її близька подруга - Аліна Редель. Жінка розповіла, що співачка не один рік дотримується дієти під назвою СРСР. Її вона сама винайшла. СРСР розшифровується як: три «с» - солодке, солоне, здобне - їсти не можна, а «р» - розвантажувальні дні.

Фахівці дієтологи повністю згодні з Пугачовою. Подібна дієта дійсно була розроблена за часів СРСР. Для того, щоб схуднути і потім не набирати вагу, слід відмовитися від солодкого, солоного і здоби. Не можна їсти солодку випічку, а ось лаваш можна. Крім того, слід обережно ставитися до розвантажувальним днів, адже при деяких захворюваннях вони протипоказані.