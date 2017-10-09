Нонна Гришаєва показала дорослу дочку

На знімку Нонна Гришаєва обіймає свою дочку під час світського заходу. Мама і Анастасія елегантно одягнені, обидві виглядають відмінно - стрункі, підтягнуті, усміхнені. Увагу користувачів привернула краса дочки знаменитої актриси і той факт, що вона і Нонна більше схожі на сестер, ніж на матір і дочку.

Дівчина закінчила факультет графіки та ілюстрації в університеті в Кембриджі. Як розповідала Нонна в одному з інтерв'ю, Настя - прекрасний художник. «Все, що робить Настя, за гранню мого розуміння. Кожен раз, коли я дивлюся її роботи, приходжу в захват», - говорить Нонна.