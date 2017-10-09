Алла Пугачова поділилася милим фото улюбленої внучки

«Моє чудо-Клава», - підписала знімок Алла Пугачова. На ньому молодша дитина Крістіни Орбакайте з задумливою посмішкою. Передплатники Алли за традицією висловили тепле ставлення до її сім'ї і дітей.

«Маленька Христина», «Чудово! Видно, що Орбакайте», «Мамин погляд і усмішка! Хороша дівчинка!», « Красиві дітки у вас у всіх!», - пишуть в коментарях до фотографії користувачі.

Разом з п'ятирічною внучкою у Алли Борисівни є ще дві улюблені крихти - її чотирирічні близнюки Гаррі і Ліза Галкін. Як і їх батько Максим Галкін, Алла регулярно радує шанувальників сімейними фотографіями та відеороликами.