Леді Гага нарешті показала свого бойфренда

Роман Леді Гаги і її агента Крістіана Карино почався в лютому цього року. Про свої стосунки співачка і її бойфренд вважають за краще не говорити, проте на публіці свої почуття не приховують: влітку папараці вдалося зробити кілька фотографій пари. Вчора Леді Гага вперше опублікувала в Instagram спільне фото з Карино.

«Мені було сумно, але завдяки дуже особливій людині я відчула себе краще, переодягнувшись в красиве рожеве плаття з блискітками, щедро надане мені Oscar de la Renta», - підписала фото співачка.

Нагадаємо, раніше Леді Гага зустрічалася з актором Тейлором Кінні. 14 лютого 2015 року, в День всіх закоханих, Кінні зробив співачці пропозицію. У липні 2016-го вони оголосили про розрив, назвавши причиною розставання розбіжність робочих графіків.