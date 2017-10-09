Віра Брежнєва захопила красивим backstage-відео

У ролику співачка в красивих нарядах позує фотографам, сміється, невдало сідає на канапу, валяється в ліжку, а в кінці відео несподівано називає свою улюблену страву.

Вкотре передплатники Віри зачаровані її красою і чарівністю. «Шикарна!», «Ви справді космічна, красива!», «Не віриться, що Віру хтось наздожене в сексуальності... Як завжди, спокусниця!», «Розкішна Віра», «Віра, ти просто КОСМОС!», «Обожнюю, ви така прекрасна», «Красуня, Вірочка. З віком тільки красивіша», «Чудово! Люблю вас!», «Богиня!», - пишуть у коментарях користувачі.

Напередодні Віра також захопила своїх передплатників, але не красою - постом про самоосвіту, в якому закликала не переставати вчитися.

«... Постійний рух і зростання - суть того, що відбувається з нами щодня. І чим старше ми стаємо, тим частіше прагнемо вибрати собі однодумців і знайти тих, чий досвід буде нам корисний і цікавий. Я вчуся постійно, дивлюся, читаю, слухаю. Ще ми всією сім'єю любимо слухати лекції з літератури Дмитра Бикова. Продовжуйте вчитися. Вчіться і вчіть. Будіть думки», - написала Брежнєва.