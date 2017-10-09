Валерій Меладзе видав заміж дочку в Марокко

14 січня цього року старша дочка Валерія Меладзе - Інга розписалася зі своїм коханим Норі Варгізом, англійцем марокканського походження.

А днями молоді люди зіграли пишне весілля на батьківщині нареченого. З боку нареченої на торжестві були присутні сестри - Соня і Аріна, дівчата були подружками нареченої. А знаменитий співак, як і належить, підвів старшу дочку до вівтаря. Варто відзначити, що весільний танець молоді виконали під один з хітів Валерія Меладзе.

Нагадаємо, першу частину торжества Інга і Норі відзначили на початку року в Кембриджі у вузькому колі друзів і рідних. На їх розписі тоді були присутні всього 16 чоловік, серед яких дружина Меладзе Ірина з молодшою ​​дочкою Аріною. Середня сестра Інги Соня, як і батько, не змогла приїхати, у неї була сесія.