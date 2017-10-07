Ембер Херд назвала імя нового бойфренда

У серпні цього року Ембер Херд і Ілон Маск оголосили про розставання, а вже минулого місяця актрису бачили в ресторані Gold Coast в Квінсленді на побаченні з невідомим чоловіком. Daily Mail вдалося з'ясувати ім'я нового бойфренда Херд - ним став каскадер і колишній фітнес-тренер Келлі Макнот.

Виданню також вдалося дізнатися, що Ембер і Келлі познайомилися на зйомках фільму «Аквамен», де Макнот виступає дублером Джейсона Момоа. Раніше Келлі Макнот також працював дублером Дуейна Джонсона.

Цікаво, що недавно Херд також сфотографували в обіймах іншого незнайомця: чоловік зустрічав її в аеропорту Лос-Анджелеса. Хто він і які відносини його пов'язують з актрисою, поки невідомо.

Нагадаємо, з Ілоном Маском актриса почала зустрічатися через місяць після оголошення про розлучення з Джонні Деппом.