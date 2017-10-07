Анастасія Волочкова запроторила за ґрати свого колишнього водія

Близько року тому Анастасія Волочкова за порадою знайомих взяла на роботу нового водія.

Олександр Скіртач швидко завоював довіру балерини і став мало не членом її сім'ї. Однак згодом з'ясувалося, що гроші, які Анастасія просила лександра покласти на її рахунок, часто не доїжджали до банку.

Після нетривалого розслідування Анастасія дізналася, що Скіртач не тільки використовував дорогу службову машину в особистих цілях, але і підробляв документи з метою привласнити мільйони зірки. Кілька місяців Волочкова витратила на те, щоб довести провину колишнього водія. 6 жовтня відбулося судове засідання, в ході якого Скіртачу було пред'явлено звинувачення за статтею "Шахрайство".

Адвокат балерини Микола Кривченко повідомив журналістам: «Тверським районним судом міста Москви у кримінальній справі стосовно обвинуваченого за статтею 159 КК РФ (Шахрайство) Скіртача Олександра Івановича було обрано запобіжний захід - взяття під варту. Із суду Скіртач відправлений в один зі слідчих ізоляторів міста Москви». Як повідомляють ЗМІ, Анастасія Волочкова була готова пробачити Скіртача, якби він визнав свою провину і попросив у неї вибачення. Однак чоловік всіляко заперечував і не поспішав вибачатися, ось і потрапив до в'язниці.