ЗМІ: Земфіра і Рената Литвинова таємно одружилися в Швеції

За даними таблоїдів, зірки скріпили свій одностатевий союз в Швеції, де існує відповідний закон. Доказом цьому служать обручки, що з'явилися на безіменних пальцях режисера і співачки, після того як вони повернулися з поїздки в цю країну.

Як повідомляється, в Стокгольм зірки вирушили з Талліна, де режисер працювала над своїм новим фільмом «Чарівний кубок». Самі артистки не коментують інформацію про своє весілля.

Про відносини Земфіри і Литвинової відомо вже давно, хоча обидві знаменитості уникають поширюватися на тему своїх відносин. Що стосується Литвинової, то вона двічі була заміжня. У другому шлюбі у неї народилася дочка Уляна. А ось про особисте життя Земфіри невідомо практично нічого.