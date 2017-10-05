Максим Галкін показав фото дуже схудлої Алли Пугачової

На його сторінці в соціальній мережі Інстаграм регулярно з'являються нові фотографії дружини і дітей, а також гумористичні відеоролики, які дуже подобаються передплатникам.

Цього літа зоряне сімейство відпочивала в Юрмалі, на орендованій віллі "Марта", розташованої недалеко від будинку Лайми Вайкуле. Співачки багато часу проводили разом і під керівництвом Максима записували потішні ролики. Ще тоді користувачі звернули увагу на те що, Алла Борисівна стала віддавати перевагу молодіжному одязі - коротким спідницям і шортам.

А вчора Пугачова і Галкін побували на вечірці у друзів, і Максим зробив фото постройнілої дружини. Перед шанувальниками Алла Пугачова постала в чорному короткому платті і сонцезахисних окулярах. Фанати Примадонни прийшли в захват від її способу: "Алла як завжди на висоті!", "Алла відразу не впізнати. Подумала, що за дівчина модна!", "Вона покращала, помолодшала, просто красуня", "Алла з віком стала така стильна і красива, все життя мріяла схуднути і свого добилася", - писали вони.