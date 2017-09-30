Зять свахи Рози Сябітової не витримав труднощів сімейного життя

Зять свахи Рози Сябітової не витримав труднощів сімейного життя

Два роки тому знаменита телесваха Роза Сябітова видала заміж свою єдину дочку Ксенію.

Джерело: Відомості

Обранцем дівчини став 25-річний юрист на ім'я Андрій. Однак хлопець не витримав труднощів сімейного життя і вже через місяць втік від дружини, прихопивши з собою машину, яку свекруха подарувала йому на весілля.

Нещодавно журналісти зв'язалися з Розою Сябітовою, щоб дізнатися, що вона думає про розлучення дочки і кому дістануться багатства, подаровані молодим.

- Я дуже сердита на тепер уже колишнього зятя Андрія. Але у мене є виправдання його вчинку - він ще маленький, дурний, ніхто не навчив його премудростям сімейного життя, не підказав, не порадив. Мами у нього давно немає, ось і результат. Знаєте, я була готова інвестувати в Андрійка як в свого рідного сина. Він юрист, продовжує династію, і мені дуже хотілося допомогти йому з кар'єрою. Але він зробив інший вибір. Ось і нехай тепер кусає лікті, - повідомила Роза Сябітова. Крім того, за її словами, після розлучення квартира і дача, подаровані молодим на весілля, залишаться Ксенії, оскільки не вважаються спільно нажитим майном. А автомобіль відбирати у Андрія ніхто не збирається, він був куплений йому в подарунок.

Роза впевнена, що причина розлучення криється в нерівному шлюбі. Адже Андрій з простої сім'ї, а Ксюша з родини небожителів.

- Андрій вирішив стати членом сім'ї небожителів. Але не зрозумів, що небожителями ми стали тільки тому, що дуже багато працювали і всього досягли самі. І моя дочка може не розсовувати свої молоді красиві ноги за перстпень або пальтечко, як було зі мною, коли без любові в перший раз йшла заміж заради зимового пальто. Я Ксюші все дала. Дала б і зятю, але він сам відмовився, - заявила Роза. Нагадаємо, Ксенія Сябітова вийшла заміж 14 серпня 2015 року. Весілля проходило в татарських традиціях в одному з кращих ресторанів Москви.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...