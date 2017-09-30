Зять свахи Рози Сябітової не витримав труднощів сімейного життя

Обранцем дівчини став 25-річний юрист на ім'я Андрій. Однак хлопець не витримав труднощів сімейного життя і вже через місяць втік від дружини, прихопивши з собою машину, яку свекруха подарувала йому на весілля.

Нещодавно журналісти зв'язалися з Розою Сябітовою, щоб дізнатися, що вона думає про розлучення дочки і кому дістануться багатства, подаровані молодим.

- Я дуже сердита на тепер уже колишнього зятя Андрія. Але у мене є виправдання його вчинку - він ще маленький, дурний, ніхто не навчив його премудростям сімейного життя, не підказав, не порадив. Мами у нього давно немає, ось і результат. Знаєте, я була готова інвестувати в Андрійка як в свого рідного сина. Він юрист, продовжує династію, і мені дуже хотілося допомогти йому з кар'єрою. Але він зробив інший вибір. Ось і нехай тепер кусає лікті, - повідомила Роза Сябітова. Крім того, за її словами, після розлучення квартира і дача, подаровані молодим на весілля, залишаться Ксенії, оскільки не вважаються спільно нажитим майном. А автомобіль відбирати у Андрія ніхто не збирається, він був куплений йому в подарунок.

Роза впевнена, що причина розлучення криється в нерівному шлюбі. Адже Андрій з простої сім'ї, а Ксюша з родини небожителів.

- Андрій вирішив стати членом сім'ї небожителів. Але не зрозумів, що небожителями ми стали тільки тому, що дуже багато працювали і всього досягли самі. І моя дочка може не розсовувати свої молоді красиві ноги за перстпень або пальтечко, як було зі мною, коли без любові в перший раз йшла заміж заради зимового пальто. Я Ксюші все дала. Дала б і зятю, але він сам відмовився, - заявила Роза. Нагадаємо, Ксенія Сябітова вийшла заміж 14 серпня 2015 року. Весілля проходило в татарських традиціях в одному з кращих ресторанів Москви.