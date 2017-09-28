Помер засновник журналу Playboy

Х’ю Хефнер і його дружина Крістал Харріс

ЗМІ повідомляють про те, що в США на 92-му році життя помер засновник чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнер.

Як зазначається, смерть видавця настала з природних причин. Він пішов з життя в оточенні близьких людей в своєму будинку в Лос-Анджелесі. У зв'язку зі смертю медіамагната голлівудські зірки діляться в Твіттері скорботними повідомленнями, підкреслюючи, якою прекрасною людиною був покійний. Так, актор Марк Хемміл зазначив, що при першій зустрічі з Хефнером очікував побачити «стереотипного бабія», але в підсумку знайшов в особі видавця доброго і відданого друга.

Нагадаємо, журнал Playboy був запущений Хефнером у 1953 році і незабаром став культовим виданням. Візитною карткою журналу стала публікація еротичних фото, але в 2015 році видання відмовилося від знімків з оголеними моделями, щоб отримати більш низький віковий рейтинг. Що стосується Хефнера, то в 1959 році він розлучився з дружиною і з тих пір жив в своєму особняку з молодими моделями. На одній з них - Крістал Харріс - одружився в 2016 році.