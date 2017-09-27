Анастасія Волочкова поскаржилась, що її знову обікрали

Екс-прима Великого театру Анастасія Волочкова розповіла про негаразди в домі. За її словами, в ближнє коло знову затесався зрадник - на цей раз балерина звинуватила в нечистоті на руку власну домробітницю.

За словами Анастасії Волочкової, хатня робітниця Раїса пропрацювала у неї близько десяти років і не повинна була ні в чому мати потребу: зірка платила їй 70 000 рублів на місяць. Проте одного разу Волочкова помітила, що домробітниця виносить з її будинку сумки з продуктами і речами.

Волочкова розповіла, що спочатку про крадіжку їй розповіла мати, але балерина не повірила. Пізніше цю інформацію підтвердила і дочка зірки Аріша. Записи з камер відеоспостереження зафіксували, що Раїса з чоловіком вивозять з дому Волочкової цілі сумки.

Після того, як Анастасія Волочкова почала контролювати всі витрати, якими раніше займалася Раїса, домробітниця, за її словами, змінилася до невпізнання. Вона перестала будити в школу дочку балерини і відмовлялася годувати її сніданком. Демарш закінчився звільненням. Тепер, за словами Волочкової, будинком займається сімейна пара вихідців з Таджикистану.