Померла зірка з «Повернення Мухтара»

ЗМІ повідомляють про смерть 37-річної актриси Наталії Юннікової - вона померла в лікарні, не приходячи до тями.

Причиною смерті акторки послужив обширний крововилив в мозок, що стався, коли жінка впала і вдарилася головою у себе вдома. Юннікову екстрено госпіталізували, медики ввели її в стан штучної коми, але врятувати артистку не вдалося.

Нагадаємо, Юннікова знялася в ряді картин і серіалів, але найкраще глядачі знають її за серіалом «Повернення Мухтара», в якому, з четвертого по восьмий сезони, вона грала головну роль - старшого лейтенанта Василину Михайлову.

Додамо, в останні роки Юннікова майже не знімалася. У театрі вона не грала, а тому, за словами режисера Володимира Златоустівського, який працював колись з артисткою, актриса дуже страждала через незатребуваність.