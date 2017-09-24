Джанет Джексон схудла на 30 кілограмів

Вперше ставши мамою трохи більше півроку тому, Джанет Джексон не стала затягувати з виходом на сцену: зараз співачка щосили готується до світового турне, яке вимушено призупинила під час вагітності. Паралельно з цим сестра Майкла Джексона веде шлюборозлучний процес з колишнім чоловіком Віссама аль-Мана за право одноосібної опіки над сином Іссою - з чоловіком Джанет розлучилася практично відразу після появи на світ малюка.

Як результат - істотні зміни в зовнішності співачки. Якщо за час вагітності 51-річна знаменитість набрала близько 30 кілограмів, то через півроку їй вдалося скинути більшу частину зайвої ваги. Судячи з останніх знімків, Джанет практично повністю повернулася в допологову форму.

Нагадаємо, що звістка про вагітність Джанет Джексон викликала широкий резонанс в пресі. На той момент співачці вже виповнилося 50 років і загроза для здоров'я малюка і самої виконавиці була колосальною. Проте, як сама Джанет визнавала опісля, ця подія стала найяскравішим і хвилюючим в її житті, тому ризик, на її думку, був повністю виправданий. Крім того, протягом всієї вагітності вона перебувала під постійним наглядом кращих лікарів престижної лондонської клініки, де в кінці січня і з'явився первісток знаменитості, якого назвали біблійним ім'ям Ісса.