Максим Галкін виклав раритетне фото з Аллою Пугачовою

На фото ще зовсім юний Максим - в компанії своєї дружини Алли Пугачової, яка дурачиться, дивлячись у камеру, тримаючи в руках іграшкового зайчика.

На старому знімку різниця у віці подружжя, прямо сказати, впадає в очі. Деякі користувачі не посоромилися це відзначити, назвавши Галкіна на фото «сином Алли». Однак більшість передплатників Максима обсипало пару компліментами.

«Початок вашої любові. І нехай ця любов буде вічною і щасливою! Будьте щасливі на зло всім заздрісникам!», «От тепер я розумію, чому ти нескінченно запав на примадонну», - пишуть в коментарях Максима користувачі.

Нагадаємо, останнім часом шанувальники хвалять Аллу Борисівну за хороший зовнішній вигляд і форму. Нещодавно вона з'явилася на сцені в дуже короткій сукні і продемонструвала свою стрункість.