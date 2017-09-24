70-річний актор Борис Галкін став батьком

Дівчинку назвали Анною. Маля з'явилося на світ раніше запланованого терміну, тому Борис Сергійович і його дружина Інна Разуміхіна не поспішали ділитися з громадськістю цією радісною подією.

«Дочка народилася 30 липня. Ми з дружиною спеціально не поширювалися про вагітність, так як спроба була не перша, дуже переживали. Аня народилася раніше терміну, але зараз наздоганяє однолітків за вагою. При народженні важила майже три кілограми. Ми боялися злякати удачу, тому нічого й не говорили», - сказав Галкін.

Подружжя одружене чотири роки. Інна тричі намагалася завагітніти, і лише четверта спроба виявилася вдалою. До речі, маленька Ганнуся для актора - перша рідна дитина. Хоча він вже давно став батьком, виховавши дітей своєї третьої дружини - Олени Демидової. Машу і Влада Галкіна він до сих пір вважає рідними.