У шоу «Давай одружимося» запланована нова «фішка»

За словами Рози Сябітової, в новому сезоні «Давай одружимося» герої минулих передач повернуться в студію, щоб знайти нових кандидатів для одруження. І допомагати в цьому їм будуть партнери, яких вони раніше зустріли на шоу.

«За допомогою нас одружився або зіграв весілля, але потім розлучився. Ось вони і прийшли зі своїми колишніми. Такий формат називається «Пара для колишнього», але він не замінює звичного - ці випуски ми ставимо лише раз на тиждень», - поділися Сябітова.

Автори проекту вважають, що чоловік і дружина знають один про одного дуже багато і можуть ефективно допомогти в пошуку пари для колишньої або колишнього.

Крім того, за словами Рози, в новому форматі шоу женихам пропонуватимуть «двійника» - одну з трьох дівчат, одягнених і нафарбованих точно, як колишня кохана героя.