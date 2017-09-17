Помер зірка фільму «Чужий» Гаррі Дін Стентон

ЗМІ повідомляють про смерть актора Гаррі Дін Стентона.

Як відомо, Стентон почав зніматися в кіно і серіалах ще в середині 1950-х років, і до моменту смерті виконав більше 150 ролей. Вкрай затребуваний як актор епізодичних ролей і ролей другого плану, Стентон знявся в цілому ряді культових картин, таких як «Чужий», «Хрещений батько 2» і «Втеча з Нью-Йорка».

Останньою, на даний момент, роботою за участю Стентона став третій сезон серіалу «Твін Пікс», знятий Девідом Лінчем. Ще один фільм з його участю - «Френк і Ава» - в даний час готується до виходу.