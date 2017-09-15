Товстунка з «Вороніних» Юлія Куварзіна неймовірно схудла

Через свою особливу ​​комплекцію чарівна Юлія Куварзіна часто поставала на екранах в образах кумедних товстунок. Однак актриса рішуча налаштована вийти зі звичного образу. За кілька років вона скинула більше 20 кілограмів.

Куварзіна серйозно взялася за себе. Вона звернулася до дієтолога, який розробив для неї індивідуальну програму харчування. Жінці довелося виключити з раціону все борошняне, солодке і сіль. Крім того, зірка почала займатися спортом.

Результати праці Куварзіної - на яву. Обсяги актриси значно зменшилися, обличчя стало виглядати більш свіжим і підтягнутим. Чи то ще буде! Одне залишається незмінним - щира тепла усмішка Юлії та її добрий відкритий погляд.