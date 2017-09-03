Джигурда виклав відео танцюючої в купальнику дружини

У ролику дружина Джигурди Марина Анісіна в райдужному бікіні танцює на яхті під грецьку музику і п'є шампанське, поруч з нею забавляються і пірнають у воду її щасливі діти.

Увага користувачів, звичайно, була прикута до постаті 42-річної танцюючою спортсменки Анісіної. «Яка фігура... Двоє діток! Приклад для всіх нас, браво!», «Яка ж Марина гарна. Королева. І дітки до пари», «Дуже красива», - коментують передплатники Джигурди.