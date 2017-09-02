Анастасію Волочкову звинуватили в алкоголізмі

Дійшло до того, що шанувальники артистки звернулися до Андрія Малахова з проханням допомогти їй справитися зі згубною пристрастю. Однак Настя впевнена, що всі ці гидоти про неї пише один і той же чоловік, а точніше, дружина її колишнього водія Олександра Скіртача, який в травні цього року зі скандалом був звільнений за крадіжку.

За словами Волочкової, ця жінка і Скіртач створюють "ліві" акаунти і з їх допомогою поширюють про неї брехливу інформацію. Втім, багато користувачів згодні зі звинуваченнями в адресу балерини. Тому що не треба з'являтися п'яною перед камерами, не треба хвалитися подарованою шубкою від шанувальниці, подарованою машиною від шанувальника, безглузді шпагати. При відвідування дитячого будинку в одному з міст Настя не подарувала нічого дітям, крім свого танцю, який вона вважає головним подарунком. А потім стверджує, що це заздрісники про неї розпуакають чутки. Але диму без вогню не буває, - пишуть вони.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова та її мама публічно звинуватили Скіртача в крадіжці мільйонів, спробі викрасти дочку Аріш і зняти гроші з її банківських рахунків.