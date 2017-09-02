Анджеліна Джолі прийшла на премєру власного фільму без нижньої білизни

Голлівудська діва Анджеліна Джолі з'явилася на прем'єрі власного фільму без нижньої білизни.

Фільм, в якому Анджеліна Джолі виступила режисером і продюсером, називається «Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі». Фільм розповідає про страшний період в житті країни, коли під керівництвом лідера Пол Пота в Камбоджі вирізали понад мільйон осіб. Країна до сих пір не оговталася від чотирьох років режиму червоних кхмерів.

Незважаючи на серйозність теми, Анджеліна Джолі прийшла на прем'єру в світлій сукні, під яку не наділа нижньої білизни. В результаті при певному освітленні крізь тканину просвічувало тіло.

Нагадаємо, кілька років тому Анджеліна Джолі зробила подвійну превентивну мастектомію - у неї був критично високий ризик захворювання агресивним раком молочної залози. На місце вилучених залоз вона вставила імпланти.

Ходили чутки про те, що однією з причин розлучення актриси з Бредом Піттом стали операції Анджеліни Джолі, які він вважав зайвими. Крім мастектомії, Джолі також видалила матку і теж через дуже високий ризик раку.