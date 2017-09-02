Груди Анни Семенович засвітилися у новому кліпі

Кадр із кліпу

Днями відбулася премєра нового музичного відео співачки на пісню «Хочу бути з тобою». Режисером кліпу виступив музикант і співак Олексій Воробйов.

У відео розповідається історія з життя ревнивої жінки, яку грає Анна Семенович. Героїня зводиться через підозри улюбленого в зраді і вирішує простежити за ним, проте історія обертається для жінки приємним сюрпризом.

Традиційно в кліпі Анна демонструє своє розкішне тіло у відвертих нарядах. Під час зйомок співачці довелося «бігати по вулицях» удомашньому халаті і з бігудями на голові.

Без реклами в відео також не обійшлося: на першій хвилині кліпу глядачеві рекламують «Яндекс Таксі». Але, на відміну від кліпу Тіматі, цей випадок з рекламою не викликав у користувачів особливого ​​обурення.

У коментарях під відео багато користувачів добре відгукуються про нове творіння Семенович і Воробйова. «Кліп супер! І пісня класна!», « Нарешті кліп ыз сюжетом, як у старі добрі часи! Браво режисерові Воробйову! А Аня - найкрасивіша!», «Браво хлопці, вийшло мило і красиво».

А хтось не побачив в кліпі нічого, крім бюста Семенович: «Господи, як вони стрибають ...», «Аню на олімпійські ігри на 100 метрівку», «Груди Семенович дійсно національне надбання. Причому вони натуральні! Силікон ніколи не буде так колихатися і стрибати. Співати вона не вміла і не вміє, та й актриса дуже середня. Але груди Анютки просто бомба!».