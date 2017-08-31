Співачка Лінда потрапила під колеса автомобіля

В Москві вантажівка збила двох жінок. В результаті інциденту 40-річна співачка отримала забій грудної клітини та спини. Жінка, яка переходила дорогу разом з нею, отримала більш серйозні пошкодження - у неї переломи обох ніг. Водій, який збив пішоходів, зник з місця ДТП, але в подальшому був затриманий. Попередня причина аварії - водій не впорався з керуванням.

Нагадаємо, справжнє ім'я Лінди - Світлана Гейман. Прославилася в середині 1990-х завдяки своєму похмурому сценічному образу і відповідним композиціям. Найвідоміші пісні, виконані Ліндою - «Ворона», «Мало вогню» і «Північний вітер».