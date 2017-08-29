47-річну Клаудію Шиффер «підловили» в бікіні

Клаудію «підловили» під час морського відпочинку в Італії, де вона проводила вихідні з родиною. Жінка розгулювала по палубі в роздільному купальнику в горошок, сонячних окулярах і з простим білявим хвостиком на маківці. На фотографії видно, що Шиффер досі тримає себе у відмінній формі - про це говорять її стрункі ноги, підтягнутий живіт і тонкі руки.

Клаудіа неодноразово ділилася секретами своєї краси. Вона наполягає на тому, що для збереження молодості і стрункості необхідно відмовитися від усіх шкідливих звичок, їсти більше овочів і фруктів і регулярно займатися спортом. А щоб зберегти шкіру здоровою і пружною Шиффер уникає сонця - вона не загоряє і завжди користується сонцезахисним кремом з найвищим ступенем захисту.