47-річну Клаудію Шиффер «підловили» в бікіні

47-річну Клаудію Шиффер «підловили» в бікіні

Нещодавно папараці сфотографували німецьку супермодель під час відпочинку на яхті.

Джерело: Відомості

Клаудію «підловили» під час морського відпочинку в Італії, де вона проводила вихідні з родиною. Жінка розгулювала по палубі в роздільному купальнику в горошок, сонячних окулярах і з простим білявим хвостиком на маківці. На фотографії видно, що Шиффер досі тримає себе у відмінній формі - про це говорять її стрункі ноги, підтягнутий живіт і тонкі руки.

Клаудіа неодноразово ділилася секретами своєї краси. Вона наполягає на тому, що для збереження молодості і стрункості необхідно відмовитися від усіх шкідливих звичок, їсти більше овочів і фруктів і регулярно займатися спортом. А щоб зберегти шкіру здоровою і пружною Шиффер уникає сонця - вона не загоряє і завжди користується сонцезахисним кремом з найвищим ступенем захисту.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...