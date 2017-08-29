Наташу Корольову засудили за її розпусний відеоролик

Нещодавно співачка поділилася в Instagram уривком зі свого нового відео і отримала багато критики з боку користувачів.

«Робити відеороботи - моє хобі. Не так давно я пройшла інтенсивний курс навчання в Академії кіно в Лос-Анджелесі, і ця відеоробота підсумок моїх знань!», - прокоментувала ролик Наташа Корольова.

Співачка представила увазі публіки уривок кліпу на пісню групи «Попанбенд» - «Прала тобі труси».

Самої Наталії в ролику немає. За її словами, в кліпі знімалися непрофесійні актори, а звичайні люди. «Хтось працює у мене в офісі, хтось в салоні краси. Сподіваюся, що перший млинець не комом! »

«Прала тобі труси, гладила тобі сорочки, ну на кого, скажи мені, ти проміняв ось ці ляшки?», - співається у пісні. Разом з цим в ролику часто демонструються сідниці вокалістки.