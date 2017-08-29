Померла легенда французького кіно Мірей Дарк

ЗМІ повідомляють, що у Франції померла легенда французького кіно - актриса Мірей Дарк. Артистці було 79 років.

Майбутня актриса народилася в Тулоні в 1938 році. Закінчивши консерваторію драматичного мистецтва, вона перебралася до Парижа, де почала працювати моделлю і отримала першу роль в театрі. У 1960 році Дарк дебютувала в кіно і на телебаченні, а в 1969 році вона познайомилася з Аленом Делоном - артисти знімалися в одному фільмі. Відносини акторів тривали 13 років, але в підсумку пара розлучилася, так як Делон вважав за краще Дарк зовсім молоду в ті роки актрису Анн Парійо.

Нагадаємо, Дарк знялася в більш ніж півсотні картин - останній фільм з її участю вийшов на екрани в середині 1980-х. При цьому ще в 1970-ті роки у актриси почалися проблеми з серцем. З 2016-му артистка перенесла третій інсульт, після чого втратила можливість розмовляти.

Додамо, глядачі добре знали Мірей завдяки її ролі в комедіях «Високий блондин у чорному черевику» і «Повернення високого блондина», в яких її партнером виступив П'єр Рішар.