Алла Пугачова поскаржилася на маленьку пенсію

Алла Пугачова не цілком серйозно поскаржилася на дуже маленьку пенсію. Примадонна офіційно почала отримувати пенсійні виплати в 55 років, тобто 13 років тому. За словами Алли Борисівни, вона отримує пенсію в розмірі 17 тисяч рублів з усіма доплатами і індексаціями - в тому числі з надбавкою за статус ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС (в 1986 році вона виступала там з концертами перед рятувальниками). Розмова, в якій Пугачова розповіла про розмір своєї пенсії, сталася на весіллі її старшого онука Микити Преснякова.