У шоу «Орел і решка» - нова ведуча

Але до недавнього часу не було відомо, хто стане новою ведучою передачі. Навесні команду «Орла і решки» покинула Леся Никитюк. Як виявилося, дівчина дуже втомилася під час зйомок 13-го сезону шоу, які проходили в 2016 році, і вирішила взяти відпустку. 15-й сезон передачі було вирішено знімати без неї. Тепер же з'ясувалося, що новою напарницею Регіни Тодоренко стане Наталі Неведрова, яка вже встигла відбутися як діджей і продюсер. За словами дівчини, вона мріяла про те, щоб працювати в «Орлі і решці», і її мрія збулася. «Бачили б ви, як я ридала в машині, коли дізналася цю новину», - зазначила 28-річна ведуча в своєму Інстаграме.