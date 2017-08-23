Хто може стати спадкоємцем багатомільйонних статків Віри Глаголєвої

16 серпня померла відома актриса і режисер Віра Глаголєва. Їй було всього 61 рік. Як розповів чоловік Віри Віталіївни, причиною її смерті стало онкологічне захворювання, з яким вона боролася довгий час. 19 серпня Глаголєву поховали на Троєкурівському кладовищі.

Рідні та близькі важко переживають смерть актриси і буквально вбиті горем. Ніхто не очікував, що Глаголєва так рано піде з життя. Відзначимо, що Віра вже давно боролася з хворобою, але робила все для того, щоб близькі не бачили її страждань.

Відзначимо, що протягом півроку після смерті актриси її рідні повинні звернутися до нотаріуса і отримати спадок. При відсутності заповіту першими на отримання спадщини претендують чоловік і біологічні діти актриси. Чоловік Глаголєвої Кирило Шубський може отримати половину спадщини, а її дочки Анна, Марія та Анастасія ділять в рівних частках половину. Колишній чоловік Віри Родіон Нахапетов може отримати частку тільки в тому випадку, якщо він зазначений в заповіті.

Відзначимо, що у Глаголєвої є 40 соток землі на Рубльово-Успенському шосе і триповерховий особняк. Також вона володіла трикімнатною квартирою у Великому Тішинському провулку недалеко від Білоруського вокзалу. Вся нерухомість Віри оцінюється приблизно в 400-450 мільйонів рублів.