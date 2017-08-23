Віра Брежнєва вразила новим образом з нової фотосесії

На знімку співачка крокує по вулиці в світлому тренчі, леопардових туфлях і сонячних окулярах. Образ Віри сповнений елегантної недбалості і легкості.

«Після насиченого дня зйомок з крутою командою. Можна і додому красивою піти, чому ні?», - прокоментувала знімок Віра Брежнєва.

Шанувальники співачки, як це часто буває на сторінці Брежнєвої, поспішили висловити любов і захоплення. «Віра, ви завжди чарівно виглядаєте і прекрасні. Немає такої людини як ви, з такою великою душею і любов'ю. Віра, посміхайтеся завжди, адже вам, Віра, завжди посмішка до лиця», « Легкою ходою ти вийшла з травня!», «Молодець, красуня!», «Ділова жінка», «Чарівна!». За кілька годин знімок Віри зібрав понад 100 тисяч лайків.