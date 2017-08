Брітні Спірс довела, що може круто співати наживо

До цього американська поп-зірка розповідала в інтерв'ю, що її часто підозрюють у використанні фонограми на концертах і невмінні співати наживо. Співачка поділилася, що дуже ображається на такі звинувачення.

«Мене бісить, що на сцені я викладаюся по повній, до знемоги, танцюю і співаю одночасно, і ніхто навіть не віддає мені належне за це», - зазначила Брітні.

І, мабуть, у зв'язку з цим вона вирішила показати недовірливим слухачам, на що здатна. «Вранці я подумала: ЗМІ все моє життя то принижують мене, то, навпаки, підносять. І я вирішила: треба переконатися в тому, що вам ще буде, про що поговорити! »- заявила співачка перед черговим виступом і заспівала пісеньку Бонні Рейтт Something to Talk About.

Останнім часом Брітні виступає в такому образі

У коментарях до відео з піснею між користувачами почалася суперечка. Одні називають Брітні Спірс легендою і наполягають на тому, що у неї особливий голос, інші критикують сценічний образ співачки і називають її голос посереднім. Тим часом, виступи Спірс організовуються із завидною регулярністю, навіть незважаючи на той факт, що концертний райдер Брітні вважається одним з найбільш вимогливих.

Хтось навіть порівняв голос Брітні на відео з голосом Крістіни Агілери, і викликав цим черговий шквал аргументів «проти». Так чи інакше, голос Брітні вкрай пізнаваний вже майже 20 років, а на її піснях про кохання виросло ціле покоління дівчаток з 1990-х. Зараз співачка займається творчістю, благодійністю і працює дитячим учителем танців.