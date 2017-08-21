Дочка Віри Глаголєвої присвятила їй зворушливий лист

16 серпня після тривалої боротьби з раком шлунка померла російська актриса Віра Глаголєва. 19 серпня в Центральному Будинку кіно відбулося прощання з Глаголєвою, а потім актрису поховали на Троєкурівському кладовищі.

Старша дочка Віри від шлюбу з Родіоном Нахапетовим, балерина і актриса Анна Нахапетова опублікувала в Instagram архівну фотографію, на якій зображена її молода мама і найменша Анна. Під знімком Нахапетова написала зворушливий лист Вірі Глаголєвій:

"Ти була всім для мене! Всі мої 38 років ми були поруч, ми зідзвонювалися по десять разів на день, і це було наше життя. Ти знала все про нас, хто де і як. Ми навіть ніколи не сварилися по-справжньому, ми жили всі ці роки поруч, і це було найбільшим щастям, завжди відчувати поруч з Тобою себе маленькою дівчинкою. Ти завжди була нашою підтримкою і опорою. Ти занадто рано нас залишила, занадто несправедливо рано. У нас стільки було планів, ти так багато могла ще зробити, так багато ... Ти дарувала людям любов і красу, Тебе не можна було не любити, Ти випромінювала світло! Ти завжди говорила, що погана бабуся, але ти була найкращою бабусею і найкращою мамою! Я можу багато писати і напишу обов'язково, але зараз душать сльози і неможливо дихати. Наше життя розділилася на До і Після ... ».

Нагадаємо, у Віри Глаголєвої є ще одна дочка від Нахапетова, Марія. У шлюбі з Кирилом Шубським у Глаголєвої народилася третя дочка Анастасія, яка нещодавно вийшла заміж за хокеїста Олександра Овечкіна.

Віра Глаголєва з дочкою Ганною Нахапетовим і онукою Поліною