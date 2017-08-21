Шанувальники закохалися в новий образ Віри Брежнєвої

Недільний ранок для багатьох шанувальників Віри Брежнєвої почався з фотографій співачки в новому яскравому і привабливому образі, які вона виклала у себе в Instagram. «Червоний настрій», - назвала серію фотографій Віра Брежнєва. Червоний - ключовий колір образу співачки на фото, і він їй дуже личить. На знімках Віра - в червоній сукні в дрібний білий горошок. Її губи нафарбовані глибоким червоним відтінком, золоте волосся вільно вкладене у розпущеному вигляді, а зону декольте ненав'язливо прикрашає золота підвіска.

Віру в цьому образі порівняли з Гвен Стефані. Насилу можна сказати, що на цих фотографіях Віра тримає образ. Швидше, кожна фотографія відображає грань її натури: десь сонячної і променевої, десь романтично-задумливої.

«У різних ракурсах по-різному, то гарна, то як всі ... звичайна ...», «Схожа на образ Гвен Стефані з кліпу Do not speak! Круто!», «Так з Тарзаном схожі. Чи не родичі?», «Очі не відірвати. Дивлячись на Ваші фото у мене піднімається настрій», «Віра, ну Ви така приголомшлива!», - пишуть захоплені користувачі.

Хтось окремо відзначив хорошу форму Брежнєвої і пожартував над її рекламою: «Віра, ви взагалі їсте що-небудь? Чи в основному тільки Святе Джерело п'єте? Скажіть, як харчуватися щоб так добре виглядати?»