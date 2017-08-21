Помер актор Джері Льюїс

У США помер легендарний комік Джері Льюїс. Лауреату премії «Оскар» був 91 рік. Як повідомляється, знаменитий актор помер у себе вдома в Лас-Вегасі в оточенні членів сім'ї та друзів. Смерть артиста настала з природних причин. Відомо, що він страждав на онкологічне захворювання, а також діабет і фіброз легенів. П

Нагадаємо, Льюїс народився в 1926 році, прославився в середині 1940 років, виступаючи разом зі співаком Діном Мартіном. Співпраця артистів призвела до створення серії комедійних фільмів. Також творчість комедійного дуету стала основою для серії коміксів «Пригоди Діна Мартіна і Джеррі Льюїса». Їх союз припинив своє існування в 1956 році. У 1960-х Льюїс почав працювати режисером. Він зняв півтора десятка картин, а зіграв ще в шести десятках, але все-таки найкраще його знають саме як учасника дуету Льюїс-Мартін. У 2009 році актор удостоївся почесного «Оскара».