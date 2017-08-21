Режисер Андрій Кончаловський розповів, чому до сих пір не розлучився з Юлією Висоцькою

19 років тому актриса Юлія Висоцька стала п'ятою офіційною дружиною відомого режисера Андрія Кончаловського. Незадовго до свого 80-річчя Кончаловський взяв участь в зйомках програми «Поле тяжіння Андрія Кончаловського» і розповів, як їм з молодою дружиною вдалося зберегти свій шлюб. За словами режисера, Юлія завжди ставилася до нього з повагою і зберігала деяку дистанцію. Більше того, Андрій Сергійович впевнений, що якби він зустрів Висоцьку, коли йому ще не було 40 років, він би не став з нею жити.

«Я був абсолютно іншою людиною. Мене цікавило тільки те, що за горизонтом, і мені нічого не варто було зібрати валізу і піти. Юлі справді пощастило, що вона зустріла мене вже немолодою людиною. Різниця у віці важлива і в поганому, і в хорошому сенсі одночасно!», - заявив режисер.

До речі, Юлія каже чоловікові, що він їй чужий, а ось син і дочка рідні.

"Це правильно! - впевнений Кончаловський. - Маму і дітей не вибирають, а чоловіки і дружини приходять і йдуть. І в цьому є правильна напруга, і в силу того, що ми обидва леви, є ще й спільна потужна енергія».

Нагадаємо, Юлія Висоцька молодша за чоловіка на тридцять шість років.