Стас Пєха потрапив до лікарні

19 серпня 37-річний російський виконавець Стас П'єха госпіталізований в одну з московських клінік. Про погіршення самопочуття співак сам розповів шанувальникам на своїй сторінці в Інстаграм. Стас П'єха поскаржився передплатникам, що цей місяць видався у нього досить важким. Виконавець давав багато концертів, займався роботою над новим кліпом, а тепер ще й потрапив до лікарні. Точний діагноз не повідомляється, але відомо, що Стас потрапив до лікарні з гострими болями в животі. Відчувши себе погано, П'єха вирішив не займатися самолікуванням, а одразу звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.