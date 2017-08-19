Сімейство Кардашьян розкрило секрет своєї популярності

З моменту виходу першого епізоду шоу «Сімейство Кардашьян» пройшло десять років. Зараз ця програма вважається найпопулярнішою на американському телебаченні, а імена членів клану Кардашьян знають у всьому світі. На честь ювілею шоу мати сімейства Кріс Дженнер, її дочки Кім, Кортні, Хлої, Кендалл і Кайлі, а також продюсери шоу згадали, з чого все починалося, і розкрили секрети успіху програми.

«Пам'ятаю, що на самому початку я пожартувала, що ми дійдемо до 32-го сезону і покажемо, як Кайлі вийде заміж. У цьому році у нас виходить вже 14-й сезон, так що бійтеся своїх бажань», - розповіла Кріс Дженнер.

Продюсер проекту Райан Сикрест впевнений, що причиною популярності шоу є непідробна щирість його героїв. «Кріс Дженнер завжди говорила, що для того, щоб програма «вистрілила», потрібен не тільки гламур, але і чесність», - пояснив Сикрест.

«Шоу стало популярним, тому що розповідає про сім'ю, - упевнений колишній агент подружжя Кардашьян Брайан Доу. - Глядачі відчувають зв'язок з ними. Всі герої дуже працелюбні, не стоять на місці і постійно розвиваються».