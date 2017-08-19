Емма Стоун обійшла Дженніфер Лоуренс і Шарліз Терон

Заробивши близько 26 мільйонів доларів за останні 12 місяців, улюблениця Вуді Аллена стала найбільш високооплачуваною актрисою в 2017 році. Роль Мії в «Ла-Ла Ленд» принесла Еммі не тільки Оскар, Золотий глобус і нагороду Гільдії кіноакторів США, а й вагомий внесок у бюджет, адже мюзикл зібрав в світовому прокаті 445,3 мільйона доларів. Нове джерело доходів для актриси - «Битва статей» зі Стівом Кареллом, прем'єра якої запланована 22 вересня.

На другій позиції розмістилася Дженніфер Еністон, яка заробила в поточному році 25,5 мільйона доларів. Хоч у 48-річної зірки серіалу «Друзі» і немає таких яскравих ролей, як у Емми, редактор Forbes пояснив, що їй «все ще вдається отримувати мільйони від контрактів з Smart Water, Emirates Airlines, Aveeno і Living Proof, частку в якій, до речі, Еністон продала в 2016 році».

Очолювана раніше рейтинг Дженніфер Лоуренс стала номером три, збагатившись на 24 мільйони доларів. Більшу частину доходів 27-річній актрисі приніс її контракт з Dior і очікувані прем'єри: фільм Даррена Аронофскі «Мати!» і «Червоний горобець» Френсіса Лоуренса.

Мелісса Маккарті перемістилася з другого рядка рейтингу на четвертий із заробітком у 18 мільйонів доларів. Завершує «п'ятірку самих» Міла Куніс зі своїми 15,5 мільйонами доларів і контрактом на рекламу віскі. Шосте місце поділили Шарліз Терон і дебютувала в цьому році Емма Уотсон, дивіденди обох склали по 14 мільйонів доларів.

За даними Forbes, десятка найбільш високооплачуваних актрис світу зібрала 172,5 млн доларів. У минулому році ця сума становила 205 млн доларів.