Розкішне весілля внука Алли Пугачової вилилося у скандал

Весілля відбулося в розкішній підмосковній резиденції Zhavoronki Event Hall. 200 іменитих гостей пригощалися стравами, приготованими першокласними кухарями столичного ресторану "Кафе Пушкін". Молодята роз'їжджали на автомобілі Porshe, вартість якого на офіційному сайті перевищує 12 мільйонів рублів, а публіку розважали артисти Цирку Нікуліна, групи "Нерви", "Марсель" і Umа2rmah. Весільний торт за два мільйони рублів виготовив кращий московський кондитер. За словами мами нареченого - Крістіни Орбакайте, весілля, вартістю 25 мільйонів рублів, вона оплатила сама, зробивши, таким чином, синові подарунок.

Однак, як вдалося з'ясувати журналістам, розкішне торжество було оплачено журналом Андрія Малахова StarHit, який взяв на себе всі клопоти і витрати в обмін на красивий ексклюзивний матеріал. Але ексклюзиву не вийшло, оскільки гості встигли викласти в Інтернет детальний фото і відеозвіт раніше, ніж це зробив журнал. Але Микиті Преснякову не сподобався матеріал, зроблений виданням, і він вибухнув гнівною тирадою. У мережі з'явився відеоролик, в якому молода людина, трясучи журналом StarHit, говорить на камеру: «Цей журнал наживається виключно на підірваних пуканах! Від нього прямо несе! Не було з нашого боку витрачено таких сум, а журналу просто вигідно виставити нас мажорними ідіотами на всю країну і збити з цього бабки».

Нагадаємо, Микита Пресняков одружився на Олені Красновій.