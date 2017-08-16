Померла актриса Віра Глаголєва

Зірка радянського і російського кіно померла на 62-му році життя в США. За наявними даними, Глаголєва померла через онкологічне захворювання. Про смерть актриси повідомила її подруга Лариса Гузєєва. Треба відзначити, що ще в травні артистка спростовувала інформацію про те, що вона важко хвора і збирається лікуватися в Штатах. Додамо, що у народної артистки Росії залишилося троє дочок - дві її дочки вже мають своїх дітей, а молодшій нині 23 роки.

Нагадаємо, Віра Глаголєва дебютувала в кіно в 1975 році, знявшись в картині «На край світу». Крім безпосередньої гри в кіно, вона сама зняла кілька картин в якості режисера, а також відзначилася як сценарист і продюсер. Глядачі також пам'ятають і люблять її за ролі в таких фільмах як «Торпедоносці», «Що зійшли з небес», «Бідна Саша» та інших. В цілому Глаголєва зіграла майже в півсотні картин.